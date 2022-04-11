Уже не скрываются. Российский гонщик показал нацистское приветствие на подиуме

Артем Северюхин на чемпионате Европы среди юниоров продемонстрировал, какой сейчас режим в России

Северюхин зигует на подиуме / Фото: Коллаж: Сегодня

В Португалии прошел чемпионат Европы по картингу среди юниоров. Во время церемонии награждения российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское приветствие.

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К сожалению, Международная федерация автоспорта не исключила спортсменов России из своих соревнований. Поэтому они безнаказанно пропагандируют на весь мир фашистский путинский режим.

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В данной ситуации не промолчал известный украинский гонщик Иван Пеклин.

"Пока тысячи людей умирают в моей стране от рук российских захватчиков, пока кто-то говорит, что спорт – вне политики, мы можем видеть поведение российского гонщика на подиуме чемпионата Европы. Я призываю ФИА к действиям", – сказал Пеклин.

Ранее мы писали, что многократный чемпион Формулы-1 в ужасе от убийств мирных людей в Украине.