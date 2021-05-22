Шумахер потрапив в серйозну аварію в Монако: рух зупинили червоними прапорами

Сьогодні на вулицях Монте-Карло достроково завершилася третя вільна практика Гран-прі Монако Формули-1. Організатори зупинили заїзди червоними прапорами після того, як пілот Хааса Мік Шумахер потрапив в аварію, сильно пошкодивши болід.
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На щастя, Шумахер зміг самостійно покинути болід після аварії. А найкращий час за підсумками тренування показав Макс Ферстаппен з Ред Булла, який випередив пілотів Феррарі Карлоса Сайнса і Шарля Леклера.
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Нагадаємо, що слідом за фіналом Ліги чемпіонів Туреччина втратила ще одне велике змагання. Формула-1 офіційно підтвердила скасування Гран-прі. Уряд Великобританії включив Туреччину в так званий "червоний список" країн на тлі зростання числа хворих на коронавірус в цій країні.