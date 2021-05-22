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Шумахер потрапив в серйозну аварію в Монако: рух зупинили червоними прапорами

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 травня, 15:00
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Напередодні Гран-прі Монако чемпіонату Формули-1 гонщики випробували вуличну трасу в Монте-Карло, де і розбив свій болід пілот Хааса
Машина Шумахера після аварії
Машина Шумахера після аварії

Сьогодні на вулицях Монте-Карло достроково завершилася третя вільна практика Гран-прі Монако Формули-1. Організатори зупинили заїзди червоними прапорами після того, як пілот Хааса Мік Шумахер потрапив в аварію, сильно пошкодивши болід.

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На щастя, Шумахер зміг самостійно покинути болід після аварії. А найкращий час за підсумками тренування показав Макс Ферстаппен з Ред Булла, який випередив пілотів Феррарі Карлоса Сайнса і Шарля Леклера.

В тренді

Нагадаємо, що слідом за фіналом Ліги чемпіонів Туреччина втратила ще одне велике змагання. Формула-1 офіційно підтвердила скасування Гран-прі. Уряд Великобританії включив Туреччину в так званий "червоний список" країн на тлі зростання числа хворих на коронавірус в цій країні.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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