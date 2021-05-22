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Шумахер попал в серьезную аварию в Монако: движение остановили красными флагами

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 мая, 15:00
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Накануне Гран-при Монако чемпионата Формулы-1 гонщики опробовали уличную трассу в Монте-Карло, где и разбил свой болид пилот Хааса
Машина Шумахера после аварии
Машина Шумахера после аварии

Сегодня на улицах Монте-Карло досрочно завершилась третья свободная практика Гран-при Монако Формулы-1. Организаторы остановили заезды красными флагами после того, как пилот Хааса Мик Шумахер попал в аварию, сильно повредив болид.

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К счастью, Шумахер смог самостоятельно покинуть болид после аварии. А лучшее время по итогам тренировки показал Макс Ферстаппен из Ред Булла, опередивший пилотов Феррари Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.

В тренде

Напомним, что вслед за финалом Лиги чемпионов Турция лишилась еще одного крупного соревнования. Формула-1 официально подтвердила отмену Гран-при. Правительство Великобритании включило Турцию в так называемый "красный список" стран на фоне роста числа заболевших коронавирусом в этой стране.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

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