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Клуб синів мільярдерів: легендарний чемпіон розкритикував Формулу-1

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 травня, 19:31
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Семиразовий переможець Ф-1 Льюїс Хемілтон вважає, що зараз у представників робітничого класу немає шансів потрапити в найпрестижніший гоночний чемпіонат
Льюїс Гамільтон
Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters

Найсильніший гонщик сучасності Льюїс Хемілтон обурився, що місця пілотів в найпрестижнішому класі автогонок нині все частіше займають діти мільярдерів. Це і російський пілот Нікіта Мазепін, чий батько спонсорує Хаас, а також канадці Ланс Стролл (Астон Мартін) і Ніколас Латіфа (Вільямс).

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"Складно судити, гарне зараз покоління гонщиків чи погане. Але ми точно живемо в той час, коли Формула-1 перетворилася в клуб синів мільярдерів. Якби я намагався пробитися сьогодні, будучи представником робітничого класу, це було б просто неможливо. Тому що у інших хлопчиків набагато більше грошей. Потрібно працювати над тим, щоб зробити гонки більш доступними як для багатих, так і для людей з більш скромним походженням", – заявив Хемілтон.

Льюїс Хемілтон виграв сім разів чемпіонат Формули-1 і за цим показником зрівнявся з Міхаелем Шумахером.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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