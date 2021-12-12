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Мерседес знову програв. Чому у Макса Ферстаппена не забрали титул

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
12 грудня, 22:26
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Команда Льюїса Хемілтона намагається відсудити чемпіонський титул наполягаючи на тому, що директор перегонів ухвалив помилкове рішення на останньому колі
Битва за титул продовжилась після гонки
Битва за титул продовжилась після гонки / Фото: REUTERS

Cтюарди Гран-прі Абу-Дабі відхилили протест команди Мерседес на результати перегонів. Ті хотіли відібрати чемпіонський титул у Макса Ферстаппена.

За регламентом, рестарт за машиною безпеки дається після того, як гонщики, що відстали на коло, обженуть лідера і автомобіль безпеки, щоб повернутися з ними в одне коло. Так було завжди.

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Але на останніх колах Гран-прі Абу-Дабі директор гонки Майкл Масі прийняв особисте рішення дати обігнати лідера лише тим, хто відстав на коло, хто розділяв на трасі Ферстаппена і Хемілтона, який лідирував на той момент. Інші гонщики, що відстали на коло, такого дозволу не отримали.

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У Мерседес подали протест, аргументуючи його тим, що порушення регламенту, допущене Майклом Масі, безпосередньо вплинуло на спортивні результати перегонів та долю чемпіонського титулу. Адже якби дозвіл повернутися в коло отримали всі гонщики, як записано у правилах, гонка фінішувала б за автомобілем безпеки.

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Обговорюючи ситуацію більше години, стюарди Гран Прі Абу-Дабі відхилили протест, аргументувавши це так:

"Розглянувши різні заяви, зроблені обома сторонами, стюарди ухвалили таке: Стаття 15.3 дозволяє директору перегонів контролювати застосування автомобіля безпеки, що, як ми вважаємо, включає його появу на трасі та відхід", повідомляє F1news .

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Отже, підсумки перегонів підтверджено. Макс Ферстаппен – чемпіон світу 2021 року. Хоча Мерседес планує оскаржувати і це рішення.

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