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Мерседес снова проиграл. Почему у Макса Ферстаппена не забрали титул

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
12 декабря, 22:26
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Команда Льюиса Хэмилтона пытается отсудить чемпионский титул настаивая на том, что директор гонки принял ошибочное решение на последнем круге
Битва за титул продолжилась после гонки
Битва за титул продолжилась после гонки / Фото: REUTERS

Cтюарды Гран-при Абу-Даби отклонили протест команды Мерседес на результаты гонки. Те хотели отобрать чемпионский титул у Макса Ферстаппена.

По регламенту, рестарт за машиной безопасности дается после того, как все отставшие на круг гонщики обгонят лидера и автомобиль безопасности, чтобы вернуться с ними в один круг. Так было всегда.

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Но на последних кругах Гран-при Абу-Даби директор гонки Майкл Маси принял личное решение дать обогнать лидера только тем отставшим на круг, кто разделял на трассе Ферстаппена и лидирующего в тот момент Хэмилтона. Другие отставшие на круг гонщики такого разрешения не получили.

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В Мерседес подали протест, аргументируя его тем, что нарушение регламента, допущенное Майклом Маси, напрямую повлияло на спортивные результаты гонки и судьбу чемпионского титула. Ведь если бы разрешение вернуться в круг получили все гонщики, как записано в правилах, гонка и финишировала бы за автомобилем безопасности.

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Обсуждая ситуацию больше часа, стюарды Гран При Абу-Даби отклонили протест, аргументировав это так:

"Рассмотрев различные заявления, сделанные обеими сторонами, стюарды постановили следующее: Статья 15.3 позволяет директору гонок контролировать применение автомобиля безопасности, что, как мы считаем, включает его появление на трассе и уход с нее", сообщает F1news.

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Таким образом, итоги гонки подтверждены. Макс Ферстаппен – чемпион мира 2021 года. Хотя Мерседес планирует оспаривать и это решение.

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