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Легендарний чемпіон влаштував ДТП і втік від поліції. І це під час змагань!

25 квітня, 17:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Французький пілот Себастьєн Ож'є скоїв ДТП під час дорожньої ділянки чемпіонату світу з ралі в Хорватії і поїхав, не чекаючи на поліцію

Французький гонщик Себастьєн Ож'є потрапив у ДТП на дорожній секції етапу чемпіонату світу з ралі в Хорватії. Інцидент стався в неділю дорогою на старт 17-ї спецділянки.

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Семиразовий чемпіон світу, посуваючись на праву смугу, не помітив ззаду машину, через що стався контакт. Транспортний засіб француза зазнав незначних ушкоджень, а от автомобіль іншого учасника аварії вилетів на узбіччя.

На місце ДТП прибули поліцейські, але Ож'є не захотів чекати їх і продовжив рух до старту спецділянки, причому мало не вчинив наїзд на представника влади, який намагався не дати виїхати французу.

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ралі Себастьєн Ожьє

Джерело: NEWSru.com

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