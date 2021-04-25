Легендарний чемпіон влаштував ДТП і втік від поліції. І це під час змагань!

Французький гонщик Себастьєн Ож'є потрапив у ДТП на дорожній секції етапу чемпіонату світу з ралі в Хорватії. Інцидент стався в неділю дорогою на старт 17-ї спецділянки.
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Семиразовий чемпіон світу, посуваючись на праву смугу, не помітив ззаду машину, через що стався контакт. Транспортний засіб француза зазнав незначних ушкоджень, а от автомобіль іншого учасника аварії вилетів на узбіччя.
На місце ДТП прибули поліцейські, але Ож'є не захотів чекати їх і продовжив рух до старту спецділянки, причому мало не вчинив наїзд на представника влади, який намагався не дати виїхати французу.
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L & # 39; accident d & # 39; Ogier pendant la liaison #CroatiaRally #WRC pic.twitter.com/DjprxMB8RW- Burgrid (@ Burgrid7) April 25, 2021
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