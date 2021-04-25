Легендарный чемпион устроил ДТП и сбежал от полиции. И это во время соревнований!

Французский гонщик Себастьен Ожье попал в ДТП на дорожной секции этапа чемпионата мира по ралли в Хорватии. Инцидент произошел в воскресенье по дороге на старт 17-го спецучастка.
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Семикратный чемпион мира при смещении на правую полосу не заметил движущуюся сзади машину, в результате чего произошел контакт. Транспортное средство француза получило незначительные повреждения, а автомобиль другого участника аварии вылетел на обочину.
На место ДТП прибыли полицейские, но Ожье не захотел дожидаться окончания разбирательств и продолжил движение к старту спецучастка, при этом едва не совершив наезд на представителя власти, который пытался не дать уехать французу.
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L'accident d'Ogier pendant la liaison#CroatiaRally#WRCpic.twitter.com/DjprxMB8RW— Burgrid (@Burgrid7) April 25, 2021
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