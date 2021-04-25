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Легендарный чемпион устроил ДТП и сбежал от полиции. И это во время соревнований!

25 апреля, 17:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Французский пилот Себастьен Ожье совершил ДТП во время дорожного участка чемпионата мира по ралли в Хорватии и уехал, не дожидаясь полиции

Французский гонщик Себастьен Ожье попал в ДТП на дорожной секции этапа чемпионата мира по ралли в Хорватии. Инцидент произошел в воскресенье по дороге на старт 17-го спецучастка.

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Семикратный чемпион мира при смещении на правую полосу не заметил движущуюся сзади машину, в результате чего произошел контакт. Транспортное средство француза получило незначительные повреждения, а автомобиль другого участника аварии вылетел на обочину.

На место ДТП прибыли полицейские, но Ожье не захотел дожидаться окончания разбирательств и продолжил движение к старту спецучастка, при этом едва не совершив наезд на представителя власти, который пытался не дать уехать французу.

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ралли Себастьен Ожье

Источник: NEWSru.com

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