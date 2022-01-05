Формула-1: ТОП-10 кращих битв сезону (відео)

Формула-1 обрала найкращі сутички гонщиків на трасах чемпіонату та опублікувала добірку захоплюючих відео

Формула-1 / Фото: formula1.com

Перемогу у цій спеціальній класифікації отримав захист Фернандо Алонсо проти Льюїса Гамільтона під час Гран-прі Угорщини.

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На другому місці дуель Серхіо Перес проти Гамільтона, цього разу у Гран-прі Туреччини.

На третьому рядку почесного рейтингу ще одна сутичка Серхіо Переса та Льюїса Гамільтона під час останнього Гран-прі сезону в Абу-Дабі.

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F1: відео топ-10 кращих дуелей

1.Фернандо Алонсо vs Льюїс Гамільтон – Гран-прі Угорщини

2. Серхіо Перес vs Льюїс Гамільтон – Гран-прі Туреччини

3. Серхіо Перес vs Льюїс Гамільтон – Гран-прі Абу-Дабі

4.Карлос Сайнс vs Ландо Норріс vs Даніель Ріккардо – Гран-прі США

5.Макс Ферстаппен vs Льюїс Гамільтон – Спринт, кваліфікація, Велика Британія

6. Серхіо Перес vs Ландо Норріс – Гран-прі Австрії

7.Даніель Ріккардо vs Фернандо Алонсо – спринт, кваліфікація, Велика Британія

8.Льюїс Хемілтон vs Серхіо Перес – Гран-прі Бразилії

9.Фернандо Алонсо vs Себастьян Феттель vs Карлос Сайнс – Гран-прі Бахрейну

10. П'єр Гаслі vs Шарль Леклер – Гран-прі Азербайджану

Раніше ми повідомляли, що французький гонщик Альфа Таурі П'єр Гаслі може продовжити кар'єру у Мерседесі, замінивши у німецькій команді Льюїса Гамільтона.