Формула-1: ТОП-10 лучших битв сезона (видео)

Победу в этой специальной классификации получила защита Фернандо Алонсо против Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Венгрии.
Читайте также: Сбил мотоциклиста и бросил в пустыне. Жуткая авария на ралли "Дакар"
На втором месте дуэль Серхио Перес против Хэмилтона, на этот раз в Гран-при Турции.
Далее по теме
На третьей строчке почетного рейтинга еще одна схватка Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона во время последнего Гран-при сезона в Абу-Даби.
F1: видео топ-10 лучших дуэлей
- 1.Фернандо Алонсо vs Льюис Хэмилтон – Гран-при Венгрии
- 2.Серхио Перес vs Льюис Хэмилтон – Гран-при Турции
- 3.Серхио Перес vs Льюис Хэмилтон – Гран-при Абу-Даби
- 4.Карлос Сайнс vs Ландо Норрис vs Даниэль Риккардо – Гран-при США
- 5.Макс Ферстаппен vs Льюис Хэмилтон – Спринт, квалификация, Великобритания
- 6.Серхио Перес vs Ландо Норрис – Гран-при Австрии
- 7.Даниэль Риккардо vs Фернандо Алонсо – спринт, квалификация, Великобритания
- 8.Льюис Хэмилтон vs Серхио Перес – Гран-при Бразилии
- 9.Фернандо Алонсо vs Себастьян Феттель vs Карлос Сайнс – Гран-при Бахрейна
- 10.Пьер Гасли vs Шарль Леклер – Гран-при Азербайджана
Ранее мы сообщали, что французский гонщик Альфа Таури Пьер Гасли может продолжить карьеру в Мерседесе, заменив в немецкой команде Льюиса Хэмилтона.