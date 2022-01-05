Формула-1: ТОП-10 лучших битв сезона (видео)

Формула-1 выбрала лучшие схватки гонщиков на трассах чемпионата и опубликовала подборку захватывающих видео

Формула-1 / Фото: formula1.com

Победу в этой специальной классификации получила защита Фернандо Алонсо против Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Венгрии.

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На втором месте дуэль Серхио Перес против Хэмилтона, на этот раз в Гран-при Турции.

На третьей строчке почетного рейтинга еще одна схватка Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона во время последнего Гран-при сезона в Абу-Даби.

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F1: видео топ-10 лучших дуэлей

1.Фернандо Алонсо vs Льюис Хэмилтон – Гран-при Венгрии

2.Серхио Перес vs Льюис Хэмилтон – Гран-при Турции

3.Серхио Перес vs Льюис Хэмилтон – Гран-при Абу-Даби

4.Карлос Сайнс vs Ландо Норрис vs Даниэль Риккардо – Гран-при США

5.Макс Ферстаппен vs Льюис Хэмилтон – Спринт, квалификация, Великобритания

6.Серхио Перес vs Ландо Норрис – Гран-при Австрии

7.Даниэль Риккардо vs Фернандо Алонсо – спринт, квалификация, Великобритания

8.Льюис Хэмилтон vs Серхио Перес – Гран-при Бразилии

9.Фернандо Алонсо vs Себастьян Феттель vs Карлос Сайнс – Гран-при Бахрейна

10.Пьер Гасли vs Шарль Леклер – Гран-при Азербайджана

Ранее мы сообщали, что французский гонщик Альфа Таури Пьер Гасли может продолжить карьеру в Мерседесе, заменив в немецкой команде Льюиса Хэмилтона.