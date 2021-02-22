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Зірку "Реала" судитимуть за дитяче порно. Як він до цього докотився?

22 лютого, 20:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Крістоф Метцельдер визнав свою провину

Колишній захисник "Реала" і збірної Німеччини Крістоф Метцельдер 29 квітня постане перед судом Дюссельдорфа. Футболіст звинувачується в зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. Очікується, що процес триватиме близько двох тижнів, а вирок буде винесено 10 травня.

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Розслідування стосовно Метцельдера почалося в 2019 році, коли дівчина, що була з ним у відносинах, звернулася в поліцію з 15 фотографіями з дитячою порнографією, які, за її словами, ексфутболіст надіслав їй через месенджер. В ході обшуків із вилученням телефону і комп'ютера Метцельдера правоохоронці виявили 297 знімків. 40-річний німець визнав свою провину.

Метцельдер виступав за мадридський "Реал" з 2007 по 2010 роки. Він також грав за дортмундську "Боруссію" і "Шальке". У його активі 47 матчів за збірну Німеччини. Метцельдер завершив ігрову кар'єру в 2013 році.

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дитяча порнографія
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