Найдорожчий футболіст в історії "Руху": до Львова приїхав новий Шацьких

Львівський "Рух" напередодні матчу з "Шахтарем" в 15-му турі чемпіонату України оголосив про трансфер. Команду посилив 23-річний форвард збірної Узбекистану Бобір Абдіхоліков.

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Футболіст уклав угоду з "жовто-чорними" терміном на 3 роки з можливістю пролонгації ще на рік. Попереднім клубом Абдіхолікова був узбецький "Насаф".

У структурі клубу з Карші нападник був з 2015 року. За цей час гравець провів понад 100 матчів в узбецькій Суперлізі і забив в ворота суперників 37 м'ячів. У складі ФК "Насаф" ставав срібним (2017) і бронзовим (2016) призером Суперліги. Також Бобір виступав в азіатській Лізі чемпіонів.

За національну збірну Узбекистану Абдіхоліков зіграв 3 поєдинки. Також нападник виступав за юніорську та молодіжну збірні, в яких загалом забив 24 голи.

Авторитетне видання Transfermarkt оцінює 23-річного нападника в 900 тисяч євро, що робить його найдорожчим футболістом "Руху".

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"Хочу зростати як футболіст і проявити себе в Європі в хорошому чемпіонаті. Тому для мене "Рух" – трамплін.

Раніше під шістнадцятим номером виступав Максим Шацьких. Саме тому я вибрав собі цей ігровий номер. Максим – це легенда узбецького і українського футболу. Мені імпонувала гра цього футболіста. Знаю, що він раніше грав за "Рух", – цитує Абдіхолікова офіційний сайт львівського клубу.

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