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Самый дорогой футболист в истории "Руха": во Львов приехал новый Шацких

20 февраля, 14:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Клуб УПЛ подписал форварда сборной Узбекистана Бобира Абдихоликова

Львовский "Рух" накануне матча с "Шахтером" в 15 туре чемпионата Украины объявил о трансфере. Команду усилил 23-летний форвард сборной Узбекистана Бобир Абдихоликов.

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Футболист заключил соглашение с "желто-черными" сроком на 3 года с возможностью пролонгации еще на год. Предыдущим клубом Абдихоликова был узбекский "Насаф".

В структуре клуба с Карши нападающий был с 2015 года. За это время игрок провел более 100 матчей в узбекской Суперлиге и забил в ворота соперников 37 мячей. В составе ФК "Насаф" становился серебряным (2017) и бронзовым (2016) призером Суперлиги. Также Бобир выступал в азиатской Лиге чемпионов.

За национальную сборную Узбекистана Абдихоликов сыграл 3 поединка. Также нападающий выступал за юниорскую и молодежную сборные, в которых в общей сложности забил 24 гола.

Авторитетное издание Transfermarkt оценивает 23-летнего нападающего в 900 000 евро, что делает его самым дорогим футболистом "Руха".

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"Хочу расти, как футболист и проявить себя в Европе в хорошем чемпионате. Поэтому для меня "Рух" – трамплин.

Ранее под шестнадцатым номером выступал Максим Шацких. Именно поэтому я выбрал себе этот игровой номер. Максим – это легенда узбекского и украинского футбола. Мне импонировала игра этого форварда. Знаю, что он ранее играл за "Рух", – цитирует Абдихоликова официальный сайт львовского клуба.

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