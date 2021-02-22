Звезду "Реала" будут судить за детское порно. Как он до этого докатился?

Бывший защитник "Реала" и сборной Германии Кристоф Метцельдер 29 апреля предстанет перед судом Дюссельдорфа. Футболист обвиняется в хранении и распространении детской порнографии. Ожидается, что процесс продлится около двух недель, а приговор будет вынесен 10 мая.

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Расследование в отношении Метцельдера началось в 2019 году, когда девушка, состоявшая с ним в отношениях, обратилась в полицию с 15 фотографиями с детской порнографией, которые, по ее словам, экс-футболист прислал ей через мессенджер. В ходе обысков с изъятием телефона и компьютера Метцельдера правоохранители обнаружили 297 снимков. 40-летний немец признал свою вину.

Метцельдер выступал за мадридский "Реал" с 2007 по 2010 годы. Он также играл за дортмундскую "Боруссию" и "Шальке". В его активе 47 матчей за сборную Германии. Метцельдер завершил игровую карьеру в 2013 году.

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