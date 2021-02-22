Українська
$ 27,85
33,78
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Звезду "Реала" будут судить за детское порно. Как он до этого докатился?

22 февраля, 20:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кристоф Метцельдер признал свою вину

Бывший защитник "Реала" и сборной Германии Кристоф Метцельдер 29 апреля предстанет перед судом Дюссельдорфа. Футболист обвиняется в хранении и распространении детской порнографии. Ожидается, что процесс продлится около двух недель, а приговор будет вынесен 10 мая.

Реклама

Читайте также: Умер приемный отец Тевеса: его усыновили после того, как мать ушла, а родного отца убили

Расследование в отношении Метцельдера началось в 2019 году, когда девушка, состоявшая с ним в отношениях, обратилась в полицию с 15 фотографиями с детской порнографией, которые, по ее словам, экс-футболист прислал ей через мессенджер. В ходе обысков с изъятием телефона и компьютера Метцельдера правоохранители обнаружили 297 снимков. 40-летний немец признал свою вину.

Метцельдер выступал за мадридский "Реал" с 2007 по 2010 годы. Он также играл за дортмундскую "Боруссию" и "Шальке". В его активе 47 матчей за сборную Германии. Метцельдер завершил игровую карьеру в 2013 году.

В тренде
На Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв

Ранее мы писалио самом дорогом футболисте в истории "Руха": во Львов приехал новый Шацких.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

детская порнография
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять