9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Фінляндія - Україна: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Ф'юрі - Уайлдер: онлайн 👊 Напад в "Укрексімбанку"
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Зорро очолить найбагатший клуб у світі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 жовтня, 15:57
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Арабські шейхи готові до створення ще одного гранда світового футболу – зовсім скоро в англійський Ньюкасл гроші потечуть рікою. Повести команду до нових титулів може екс-наставник "гірників"
Паулу Фонсека - кандидат на пост тренера Ньюкасла
Паулу Фонсека - кандидат на пост тренера Ньюкасла / Фото: Колаж: Сьогодні

Португальський тренер Паулу Фонсека один з головних фаворитів на тренерський місток англійської Ньюкасла, повідомляє британське видання Mirror.

Читайте також: Фаната посадили до в'язниці за расистське образу футболіста в Facebook

Реклама

Керівники клубу розглядають кандидатуру 48-річного фахівця на зміну нинішнього тренера "сорок" Стіва Брюса.

Як відомо, днями найбагатший фонд в світі придбав Ньюкасл за 360 млн євро. Ця купівля відкриває величезні перспективи перед "чорно-білими", адже тепер Ньюкасл один з найбагатших клубів світу.

Фани Ньюкасла задоволені угодою
Фани Ньюкасла задоволені угодою / Фото: REUTERS

Реклама

Але поки справи в чемпіонаті Англії у нового суперклубу йдуть не кращим чином. Після семи турів команда Стіва Брюса займає передостаннє місце в таблиці АПЛ.

Допомогти "сорокам" вибратися з дна, на думку босів Ньюкасла, зможе екс-наставник "гірників" і Роми Паулу Фонсека .

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, що португальський тренер з 2016 по 2019 роки очолював донецький Шахтар, який тричі приводив до золотих медалей чемпіонату України. Після роботи з "гірниками" Фонсека очолював італійську Рому, яку покинув після закінчення сезону 2020/21.

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Також ми повідомляли, що Паулу Фонсека повинен був очолити англійський Тоттенхем, але угода зірвалася в самому фіналі.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Фінляндія

Сьогодні

19:00

Україна

3.50

3.22

2.37

Іспанія

Завтра

21:45

Франція

3.09

3.24

2.61
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти