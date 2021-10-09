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Зорро возглавит самый богатый клуб в мире

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 октября, 15:57
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Арабские шейхи готовы к созданию еще одного гранда мирового футбола – совсем скоро в английский Ньюкасл деньги потекут рекой. Повести команду к новым титулам может экс-наставник "горняков"
Паулу Фонсека - кандидат на пост тренера Ньюкасла
Паулу Фонсека - кандидат на пост тренера Ньюкасла / Фото: Коллаж: Сегодня

Португальский тренер Паулу Фонсека один из главных фаворитов на тренерский мостик английского Ньюкасла, сообщает британское издание Mirror.

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Руководители клуба рассматривают кандидатуру 48-летнего специалиста на смену нынешнего тренера "сорок" Стива Брюса.

Как известно, на днях самый богатый фонд в мире приобрел Ньюкасл за 360 млн евро. Эта покупка открывает огромные перспективы перед "черно-белыми", ведь теперь Ньюкасл один из самых богатых клубов мира.

Фаны Ньюкасла довольны сделкой
Фаны Ньюкасла довольны сделкой / Фото: REUTERS

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Но пока дела в чемпионате Англии у нового суперклуба идут не лучшим образом. После семи туров команда Стива Брюса занимает предпоследнее место в таблице АПЛ.

Помочь "сорокам" выбраться из дна, по мнению боссов Ньюкасла, сможет экс-наставник "горняков" и Ромы Паулу Фонсека.

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / Фото: Reuters

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Напомним, что португальский тренер с 2016 по 2019 годы возглавлял донецкий Шахтер, который трижды приводил к золотым медалям чемпионата Украины. После работы с "горняками" Фонсека возглавлял итальянскую Рому, которую покинул по окончании сезона 2020/21.

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Также мы сообщали, что Паулу Фонсека должен был возглавить английский Тоттенхем, но сделка сорвалась в самом финале.

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