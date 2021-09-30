Фаната посадили в тюрьму за расистское оскорбление футболиста в Facebook

Футбольный болельщик из Англии Саймон Силвуд получил восемь недель тюремного заключения за неудачную шутку в Facebook. Он утверждал, что ошибочно написал оскорбительное слово

Фанат наказан за расистское оскорбление / Фото: REUTERS

50-летний Саймон Силвуд оскорбил темнокожего игрока Вест Бромвича Ромэйна Сойерса после поражения любимой команды со счетом 0:5.

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После игры Силвуд написал, что Сойерс должен выиграть награду "Золотой бабуин" по аналогии с "Золотым мячом" (Baboon d'Or – Ballon d'Or).

Подсудимый утверждал, что он намеревался написать "Золотой шут", (Buffoon d'Or), однако неправильно написал первое слово, а затем его гаджет исправил его на "baboon".

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Но полиции удалось доказать, что ошибка была невозможна, поэтому он был признан виновным в отправке оскорбительного сообщения в соответствии с Законом о коммуникациях, пишет dailymail.

В четверг Силвуд был заключен в тюрьму и был приговорен к выплате 500 фунтов стерлингов в качестве компенсации игроку. А Вест Бромвич запретил болельщику посещать матчи команды до конца жизни.

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Ранее мы писали, что 13-летний болельщик долго не сможет ходить на футбол. Юный фанат выбежал на поле во время отборочного матча ЧМ-2022, чтобы сделать фото с Мемфисом Депаем. Теперь пять лет он не сможет посещать стадион.