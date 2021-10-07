Принц купив собі іграшку – легендарний англійський клуб

Найбагатший фонд у світі придбав Ньюкасл за 360 млн євро. Гроші в англійський клуб потечуть із Саудівської Аравії вже в січні

Фани Ньюкасла задоволені угодою / Фото: REUTERS

В англійський футбол зайшли великі гроші. Точніше в Ньюкасл. Клуб у британського бізнесмена Майка Ешлі купив Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії.

Найбагатший фонд у світі придбав англійський клуб за 360 млн євро. Його очолює наслідний принц Мохамед бен Салман, і це поглинання зробить Ньюкасл одним з найбагатших футбольних клубів світу.

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Операція була узгоджена ще навесні, але несподівано втрутився Катар. Справа в тому, що правами на показ матчів АПЛ на Близькому Сході володіє катарський медіагігант beIN Sports. З цією країною Саудівська Аравія конфліктує з 2017-го і beIN заборонений на території Аравії. Саудівці придумали телеприставки BeoutQ і сигнал beIN крали.

Над ліквідацією проблеми працювали півроку. Саудівці погодилися на всі вимоги АПЛ, прикрили всі піратські канали, які ретранслювали beIN, і дозволили катарцам мовлення в країні. Більш того – запропонували їм 1 млрд доларів в якості компенсації. Натомість ліга прискорила процес схвалення угоди по Ньюкаслу, пише Eurosport.

Аравійці планують інвестувати в команду великі гроші вже в січні – але будуть робити це акуратно, щоб не порушити внутрішній англійський фейр-плей і вимоги УЄФА.

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Вболівальники Ньюкасла з ентузіазмом сприйняли цю новину і на радощах зібралися біля клубного стадіону.

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Ньюкасл був заснований 9 грудня 1892 року! За 128 років чотири рази ставав чемпіоном Англії. Шість разів перемагав ц Кубку Англії і по разу в Суперкубку і Кубку ліги. У 1969 році виграв Кубок ярмарків.