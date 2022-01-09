Зінедін Зідан стане тренером Мессі. Раніше він феєрив із Роналду

Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан погодив контракт із Парі Сен-Жермен.
Фахівець домовився про умови особистого контракту з парижанами та очолить клуб улітку. Керівництво ПСЖ не довіряє нинішньому наставнику команди Маурісіо Почеттіно, тому покликало Зідана, повідомляє Sport.es.
49-річний Зінедін Зідан знаходиться без клубу з літа 2021 року, відколи пішов з мадридського Реала. З іспанською командою французький фахівець виграв 11 трофеїв. Більшість із яких разом із Кріштіану Роналду.
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Тепер Зідану доведеться працювати з ще однією зіркою світового футболу – Ліонелем Мессі.
Нагадаємо, раніше Зінедін Зідан відмовився стати біля керма команди Роналду. І причина у француза дуже вагома – його дружина категорично не бажає жити в Англії, тим більше переїжджати до Манчестера.
Додамо, що Зідан – один із найтитулованіших тренерів світу. Мадридський Реал під його керівництвом тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів.