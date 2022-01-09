Зинедин Зидан станет тренером Месси. Ранее он феерил с Роналду

По окончании этого сезона французский специалист возглавит Пари Сен-Жермен, который никак не может добиться победы в Лиге чемпионов

У ПСЖ уже есть обладатель Золотого мяча, осталось выиграть Лигу чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший главный тренер Реала Зинедин Зидан согласовал контракт с Пари Сен-Жермен.

Специалист договорился об условиях личного контракта с парижанами и возглавит клуб летом. Руководство ПСЖ не доверяет нынешнему наставнику команды Маурисио Почеттино, поэтому позвало Зидана, сообщает Sport.es.

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49-летний Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушел из мадридского Реала. С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев. Большинство из которых вместе с Криштиану Роналду.

Роналду и Зидан / Фото: Getty Images

Теперь Зидану придется работать с еще одной звездой мирового футбола – Лионелем Месси.

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Лионель Месси подхватил гастроэнтерит / Фото: REUTERS

Напомним, ранее Зинедин Зидан напрочь отказался стать у руля команды Роналду. И причина у француза очень веская – его жена категорически не желает жить в Англии, тем более переезжать в Манчестер.

Добавим, что Зидан – один самых титулованных тренеров мира. Мадридский Реал под его руководством трижды становился победителем Лиги чемпионов.