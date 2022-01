Когда друзья веселые. Звезды ПСЖ сыграли в водное поло телефоном чемпиона Европы

После одной из тренировок игроки Пари-Сен-Жермена проводили восстановительные процедуры в бассейне. Чтобы не терять время зря, футболисты решили подшутить над своим одноклубником, обрав жертвой итальянца Марко Верратти.

Читайте также: Любимый анекдот Лобановского: как шутил легендарный тренер

Мбаппе, Маркиньос и Паредес забрали телефон у чемпиона Европы 2020 года и начали перебрасывать его друг другу, словно это ватепольный мяч.

Our anxiety levels went Somebody help Marco Verratti



: @layvinkurzawapic.twitter.com/Y4Hr4dklbE