Когда друзья веселые. Звезды ПСЖ сыграли в водное поло телефоном чемпиона Европы

Футболисты ПСЖ поиздевались над своим партнером по команде, рискуя утопить его телефон в басейне

Мбаппе любит подшутить над своим другом / Фото: Eurosport

После одной из тренировок игроки Пари-Сен-Жермена проводили восстановительные процедуры в бассейне. Чтобы не терять время зря, футболисты решили подшутить над своим одноклубником, обрав жертвой итальянца Марко Верратти.

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Мбаппе, Маркиньос и Паредес забрали телефон у чемпиона Европы 2020 года и начали перебрасывать его друг другу, словно это ватепольный мяч.

Our anxiety levels went Somebody help Marco Verratti



: @layvinkurzawapic.twitter.com/Y4Hr4dklbE — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) January 5, 2022

В это время сам Марко умолял своих веселых товарищей вернуть телефон.

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К счастью, футболисты не упустили аппарат в воду, а заодно порадовали своих болельщиков веселым видео.