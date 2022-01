Коли друзі веселі. Зірки ПСЖ зіграли у водне поло телефоном чемпіона Європи

Після одного з тренувань гравці Парі-Сен-Жермена проводили відновлювальні процедури у басейні. Щоб не гаяти часу, футболісти вирішили пожартувати зі свого одноклубника, вибравши жертвою італійця Марко Верратті.

Читайте також: Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренер

Мбаппе, Маркіньос і Паредес забрали телефон у чемпіона Європи 2020 року і почали перекидати його один одному, немов це ватепольний м'яч.

Наші anxiety рівнів went Somebody help Marco Verratti



: @layvinkurzawa pic.twitter.com/Y4Hr4dklbE