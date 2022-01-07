Коли друзі веселі. Зірки ПСЖ зіграли у водне поло телефоном чемпіона Європи

Після одного з тренувань гравці Парі-Сен-Жермена проводили відновлювальні процедури у басейні. Щоб не гаяти часу, футболісти вирішили пожартувати зі свого одноклубника, вибравши жертвою італійця Марко Верратті.
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Мбаппе, Маркіньос і Паредес забрали телефон у чемпіона Європи 2020 року і почали перекидати його один одному, немов це ватепольний м'яч.
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Наші anxiety рівнів went Somebody help Marco Verratti- beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) January 5, 2022
: @layvinkurzawa pic.twitter.com/Y4Hr4dklbE
Саме Марко благав своїх веселих товаришів повернути телефон.
На щастя, футболісти не впустили апарат у воду, і водночас порадували своїх уболівальників веселим відео.