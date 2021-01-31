Зінченко подружився з собакою поліцейського і переміг "Шеффілд"

Український футболіст Олександр Зінченко активно провів суботу. Його "Манчестер Сіті" обіграв "Шеффілд Юнайтед" і утримує перше місце в чемпіонаті Англії. Наш 24-річний збірник відіграв весь матч на лівому фланзі захисту, посварившись з суддею через неправильне вкидання м'яча.

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Єдиний м'яч забив бразильський форвард Жезус на 9-й хвилині з близької відстані. Дивіться огляд зустрічі.

На своїй сторінці в Instagram Зіна опублікував фотографію свого спілкування з Хосепом Гвардіолою, зазначивши, що команда здобула три очки і не пропустила у свої ворота.

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А перед поєдинком у Олександра сталася цікава зустріч біля стадіону. Побачивши поліцейського собаку, хлопець не зміг залишитися байдужим і пообіцяв йому наступного разу принести що-небудь смачне. Нагадаємо, у нього і Влади Седан є два французьких бульдоги.

Також Зінченко знайшов кадр з рідкісним для нього заняттям, коли він б'є по воротах.

Після минулого матчу Зінченко отримав визнання в англійській Прем'єр-лізі: був включений до символічної збірної туру.

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Згадаймо, як "МанСіті" обігрував "Олімпіакос" у Лізі чемпіонів:

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