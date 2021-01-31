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Зинченко подружился с собакой полицейского и победил "Шеффилд"

31 января, 08:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинец из "МанСити" питает слабость к братьям нашим меньшим

Украинский футболист Александр Зинченко активно провел субботу. Его "Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" и удерживает первое место в чемпионате Англии. Наш 24-летний сборник отыграл весь матч на левом фланге защиты, поссорившись с судьей из-за неправильного вбрасывания мяча из-за боковой.

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Единственный мяч забил бразильский форвард Жезус на 9-й минуте с близкого расстояния. Смотрите обзор встречи.

На своей страничке в Instagram Зина опубликовал фотографию своего общения с Хосепом Гвардиолой, отметив, что команда добыла три очка и не пропустила в свои ворота.

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А перед поединком у Александра произошла интересная встреча возле стадиона. Увидев полицейскую собаку, парень не смог остаться равнодушным и пообещал ей в следующий раз принести что-нибудь вкусное. Напомним, у него и Влады Седан есть два французских бульдога.

Также Зинченко нашел кадр с редким для него занятием, когда он бьет по воротам.

После прошлого матча Зинченко получил признание в английской Премьер-лиге: вошел в символическую сборную тура.

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Вспомним, как "МанСити" обыгрывал "Олимпиакос" в Лиге чемпионов:

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собака футбол полиция Манчестер Сити Александр Зинченко Шеффилд Юнайтед
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