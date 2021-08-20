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Зідан рятує Алжир від пожеж

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 серпня, 19:54
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Благородний вчинок, яким можна тільки захоплюватися, зробив екс-тренер мадридського Реала Зінедін Зідан. Француз алжирського походження не пошкодував величезну суму грошей на боротьбу зі стихією в Алжирі
Зінедін Зідан вдруге пішов з реалу. Фото: REUTERS/Juan Medina
Зінедін Зідан вдруге пішов з реалу. Фото: REUTERS/Juan Medina

Зірка світового футболу Зінедін Зідан підтримав свою історичну батьківщину в боротьбі з наслідками пожеж, які охопили Алжир з початку понеділка, повідомляє Shoot Africa.

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Колишній тренер Реала виписав чек на два мільйони євро на відновлення регіону Кабілія, розташованому на півночі Алжиру. Цей гірський район найбільше постраждав від лісових пожеж. В результаті стихії загинуло близько 65 людей.

Зінедін Зідан пожертвував 2 мільйони євро на боротьбу з пожежами в Алжирі
Зінедін Зідан пожертвував 2 мільйони євро на боротьбу з пожежами в Алжирі / Фото: shoot-africa

Як відомо, Зінедін Зідан – француз, чиї батьки до еміграції у Францію жили в північному районі Алжиру Кабілія.

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Зінедін Зідан
Зінедін Зідан / Фото: Reuters

Інша зірка Реала – Карім Бензема, також має коріння з цього регіону, але поки не відомо чи він допоміг фінансово Алжиру у боротьбі з наслідками стихії.

Фото: REUTERS/Susana Vera
Фото: REUTERS/Susana Vera

Нагадаємо, що після закінчення сезону Зінедін Зідан залишив посаду головного тренера мадридського Реала. Французький наставник не зміг повторити результати свого першого періоду в іспанському гранді, коли тричі виграв Лігу чемпіонів.

А новим тренером "вершкових" став італійський фахівець Карло Анчелотті.

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