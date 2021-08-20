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Зидан спасает Алжир от пожаров

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 августа, 19:54
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Благородный поступок, которым можно только восхищаться, совершил экс-тренер мадридского Реала Зинедин Зидан. Француз алжирского происхождения не пожалел огромную сумму денег на борьбу со стихией в Алжире
Зинедин Зидан во второй раз ушел из реала. Фото: REUTERS/Juan Medina
Зинедин Зидан во второй раз ушел из реала. Фото: REUTERS/Juan Medina

Звезда мирового футбола Зинедин Зидан поддержал свою историческую родину в борьбе с последствиями пожаров, которые охватили Алжир с начала понедельника, сообщает Shoot Africa.

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Бывший тренер Реала выписал чек на два миллиона евро на восстановление региона Кабилия, расположенном на севере Алжира. Этот горный район больше всего пострадал от лесных пожаров. В результате стихии погибло около 65 человек.

Зинедин Зидан пожертвовал 2 миллиона евро на борьбу с пожарами в Алжире
Зинедин Зидан пожертвовал 2 миллиона евро на борьбу с пожарами в Алжире / Фото: shoot-africa

Как известно, Зинедин Зидан – француз, чьи родители до эмиграции во Францию жили в северном районе Алжира Кабилия.

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Зинедин Зидан
Зинедин Зидан / Фото: Reuters

Другая звезда Реала – Карим Бензема, также имеет корни с этого региона, но пока не известно или он помог финансово Алжиру в борьбе с последствиями стихии.

Фото: REUTERS/Susana Vera
Фото: REUTERS/Susana Vera

Напомним, что по окончании сезона Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского Реала. Французский наставник не смог повторить результаты своего первого периода в испанском гранде, когда трижды выиграл Лигу чемпионов.

А новым тренером "сливочных" стал итальянский специалист Карло Анчелотти.

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