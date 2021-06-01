Реал Луніна призначив новим тренером триразового переможця Ліги чемпіонів

Італійський фахівець повертається в іспанський гранд через шість років. У перший свій період у клубі Анчелотті зумів виграти Лігу чемпіонів, в клубі сподіваються повторити успіх

Карло Анчелотті повертається в Реал. Фото: REUTERS/Jan Kruger

Карло Анчелотті став новим головним тренером мадридського Реала. Італійський фахівець замінив в клубі Зінедіна Зідана, який покинув команду після закінчення сезону.

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Анчелотті вже очолював "Королівський клуб" з 2013-го по 2015-й і увійшов в історію клубу. Під його керівництвом Реал вперше за 12 років виграв Лігу чемпіонів. Також італієць приніс "вершковим" Кубок Іспанії, Суперкубок УЄФА і титул клубного чемпіона світу, повідомляє офіційний сайт Реала.

Попереднім місцем роботи Анчелотті був англійський Евертон. Під його керівництвом команда в сезоні Прем'єр-ліги, що завершився, посіла 10-те місце і не пробилася в єврокубки.

Також Анчелотті керував такими клубами як Ювентус, Мілан, ПСЖ, Челсі, Баварія і Наполі. Італієць є триразовим переможцем Ліги чемпіонів.

Дивіться, як Евертон під керівництвом Анчелотті розгромно програв МанСіті: