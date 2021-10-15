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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Зідан відмовив шейхам. Тренер не хоче працювати у кращій лізі світу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 18:34
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Триразовий переможець Ліги чемпіонів Зінедін Зідан не погодився очолити англійський Ньюкасл по ходу сезону
Зінедін Зідан поки без роботи
Зінедін Зідан поки без роботи / Фото: Reuters

Нові власники Ньюкасл Юнайтед почали пошуки головного тренера. Мільярдери з Саудівської Аравії хочуть бачити на посаді іменитого наставника. Вибір припав на Зінедіна Зідана.

Але як пише британська преса, Зідан по ходу сезону не збирається повертатися до роботи. Тому і відмовився від пропозиції очолити клуб з кращої футбольної ліги світу – АПЛ.

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Якщо власники Ньюкасла до наступного літа не знайдуть тренера, то спробують знову вмовити француза.

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Зідан в травні цього року вдруге покинув Реал. За час роботи в мадридському клубі він двічі вигравав чемпіонат Іспанії, тричі Лігу чемпіонів, два Суперкубки УЄФА, два клубних чемпіонату світу.

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Також ми писали, що колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека є в числі кандидатів на тренерський місток англійської Ньюкасла.

Зінедін Зідан
Зінедін Зідан / Фото: Reuters

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