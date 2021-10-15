Зидан отказал шейхам. Тренер не хочет работать в лучшей лиге мира

Трехкратный победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан не согласился возглавить английский Ньюкасл по ходу сезона

Зинедин Зидан пока без работы / Фото: Reuters

Новые владельцы Ньюкасл Юнайтед начали поиски главного тренера. Миллиардеры из Саудовской Аравии хотят видеть на посту именитого наставника. Выбор пал на Зинедина Зидана.

Но как пишет британская пресса, Зидан по ходу сезона не собирается возвращаться к работе. Поэтому и отказался от предложения возглавить клуб из лучшей футбольной лиги мира – АПЛ.

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Если владельцы Ньюкасла к следующему лету не найдут тренера, то попытаются снова уговорить француза.

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Зидан в мае этого года второй раз покинул Реал. За время работы в мадридском клубе он дважды выигрывал чемпионат Испании, трижды Лигу чемпионов, два Суперкубка УЕФА, два клубных чемпионата мира.

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Также мы писали, что бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека есть в числе кандидатов на тренерский мостик английского Ньюкасла.

Зинедин Зидан / Фото: Reuters