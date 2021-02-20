Жозе Моурінью отримає космічні гроші, якщо його виженуть з "Тоттенхема"

Головний тренер "Тоттеннхема" Жозе Моурінью на межі звільнення. Про це повідомляють джерела близькі до президента клубу Деніела Леві.

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Після 23-х матчів "Тоттенхем" займає дев'яте місце в чемпіонаті Англії. Клуб ризикує другий рік поспіль залишитися без Ліги чемпіонів. Зупиняє Леві лише величезна сума відступних. Якщо Жозе звільняти зараз, то португалець отримає 34,5 млн доларів. Оскільки його контракт розрахований ще на 2,5 роки.

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Леві призначав Моурінью, розраховуючи, що досвідчений коуч швидко дасть результат. Євроспорт пише, що велику роль в питанні звільнення Жозе зіграло перенесення фіналу Кубка англійської ліги. Гра з "Манчестер Сіті" мала відбутися в лютому – поразка практично вирішило б питання. Але Леві, який мріє про трофей, готовий почекати до квітня – "Тоттенхем" не брав титулів з 2008 року. Ще у клубу залишаються надії на Лігу Європи, в якій Моурінью вже перемагав.

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У першому матчі 1/16 фіналу "Тоттенхем" в гостях обіграв "Вольфсбергер" – 4:1.

58-річний Моурінью працює з "Тоттенхемом" з листопада 2019-го. Перший сезон Жозе завершував після звільнення Маурісіо Почеттіно і фінішував в АПЛ на шостому місці.

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