Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Жозе Моурінью отримає космічні гроші, якщо його виженуть з "Тоттенхема"

20 лютого, 15:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Президент клубу готовий звільнити португальського тренера

Головний тренер "Тоттеннхема" Жозе Моурінью на межі звільнення. Про це повідомляють джерела близькі до президента клубу Деніела Леві.

Реклама

Читайте також: Пригоди Моурінью в Україні: в Одесі стояв на колінах, а в Києві розвалив стіл

Після 23-х матчів "Тоттенхем" займає дев'яте місце в чемпіонаті Англії. Клуб ризикує другий рік поспіль залишитися без Ліги чемпіонів. Зупиняє Леві лише величезна сума відступних. Якщо Жозе звільняти зараз, то португалець отримає 34,5 млн доларів. Оскільки його контракт розрахований ще на 2,5 роки.

Читайте також: 100 мільйонів фунтів витратив Абрамович на звільнення тренерів. Хто скільки отримав

Леві призначав Моурінью, розраховуючи, що досвідчений коуч швидко дасть результат. Євроспорт пише, що велику роль в питанні звільнення Жозе зіграло перенесення фіналу Кубка англійської ліги. Гра з "Манчестер Сіті" мала відбутися в лютому – поразка практично вирішило б питання. Але Леві, який мріє про трофей, готовий почекати до квітня – "Тоттенхем" не брав титулів з 2008 року. Ще у клубу залишаються надії на Лігу Європи, в якій Моурінью вже перемагав.

В тренді
Комфортна перемога в Ізраїлі: "Шахтар" обіграв "Маккабі"
Реклама

У першому матчі 1/16 фіналу "Тоттенхем" в гостях обіграв "Вольфсбергер" – 4:1.

58-річний Моурінью працює з "Тоттенхемом" з листопада 2019-го. Перший сезон Жозе завершував після звільнення Маурісіо Почеттіно і фінішував в АПЛ на шостому місці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

тренер Жозе Моурінью Тоттенхем

Джерело: Eurosport

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з Вано
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з ВаноФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти