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Жозе Моуринью получит космические деньги, если его выгонят из "Тоттенхэма"

20 февраля, 15:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Президент клуба готов уволить португальского тренера

Главный тренер "Тоттеннхэма" Жозе Моуринью на грани увольнения. Об этом сообщают источники близкие к президенту клуба Дэниелу Леви.

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После 23-х матчей "Тоттенхэм" занимает девятое место в чемпионате Англии. Клуб рискует второй год подряд остаться без Лиги чемпионов. Останавливает Леви лишь огромная сумма отступных. Если Жозе увольнять сейчас, то португалец получит 34,5 млн долларов. Поскольку его контракт рассчитан еще на 2,5 года.

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Леви назначал Моуринью, рассчитывая, что опытный коуч быстро даст результат. Евроспорт пишет, что большую роль в вопросе увольнения Жозе сыграл перенос финала Кубка английской лиги. Игра с "Манчестер Сити" должна была состояться в феврале – поражение практически решило бы вопрос. Но Леви, мечтающий о трофее, готов подождать до апреля – "Тоттенхэм" не брал титулов с 2008 года. Еще у клуба остаются надежды на Лигу Европы, в которой Моуринью уже побеждал.

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В первом матче 1/16 финала "Тоттенхэм" в гостях обыграл "Вольфсбергер" – 4:1.

58-летний Моуринью работает с "Тоттенхэмом" с ноября 2019-го. Первый сезон Жозе завершал после увольнения Маурисио Почеттино и финишировал в АПЛ на шестом месте.

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тренер Жозе Моуринью Тоттенхэм

Источник: Eurosport

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