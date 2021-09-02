Піжони! Агент розгромив збірну України після Казахстану

Футболістам української команди дісталося від Заховайла після того, як у першому матчі під керівництвом Петракова вони втратили перемогу над казахстанцями, зігравши внічию 2:2

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Facebook

Нічия України з Казахстаном 2:2 у виїзному матчі відбору на ЧС-2022 стала наслідком піжонського ставлення наших футболістів до своїх обов'язків.

Реклама

Таку думку у себе в Facebook висловив відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло, який свого часу співпрацював з Русланом Ротанем і Сергієм Рибалкою.

"Я знав, що наші гравці – піжони, але не знав – що аж такі. Зганьбили країну і підвели головного тренера. Ще раз переконуюся, ситі коти не можуть бути професіоналами. У них усе – хі-хі, ха-ха, а потім – вибачте. Ваші вибачення нікому не потрібні... Ви одягаєте футболку національної збірної. На вашу честь виконують національний гімн... Буратіни неотесані", – розкритикував футболістів В'ячеслав Заховайло

В'ячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Нагадаємо, вже в доданий час матчу в Нур-Султані Україна вийшла вперед завдяки голу Сікана, але на останніх секундах пропустила гол від Казахстану, що позбавив Олександра Петракова першої перемоги біля керма національної збірної.

Реклама

Читайте також: Призначили дитячого тренера: на невдачу Петракова відреагували в Росії

За набраними очками Україна посідає другий рядок, необхідний для потрапляння до плей-оф за вихід на ЧС. Але за втраченими балами перебуває на останній, п'ятій, сходинці в своїй групі.