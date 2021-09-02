Зажравшиеся пижоны! Агент разгромил сборную Украины после Казахстана

Футболистам украинской команды досталось от Заховайло после того, как в первом матче под руководством Петракова они упустили победу над казахстанцами, сыграв вничью 2:2

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Facebook

Ничья Украины с Казахстаном 2:2 в выездном матче отбора на ЧМ-2022 стала следствием пижонского отношения наших футболистов к своим обязанностям.

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Такое мнение у себя в Facebook высказал известный футбольный агент Вячеслав Заховайло, в свое время сотрудничавший с Русланом Ротанем и Сергеем Рыбалкой.

"Я знал, что наши игроки – зажравшиеся пижоны, но не знал – что настолько. Опозорили страну и подвели главного тренера. Еще раз убеждаюсь, сытые коты не могут быть профессионалами. У них все – хи-хи, ха-ха, а потом – извините. Ваши извинение никому не нужны... Вы одеваете футболку национальной сборной. В вашу честь исполняют национальный гимн... Буратины неотесанные", – не стал подбирать выражений Вячеслав Заховайло

Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Напомним, уже в дополнительное время матча в Нур-Султане Украина вышла вперед благодаря голу Сикана, но на последних секундах пропустила гол от Казахстана, лишивший Александра Петракова первой победы у руля национальной сборной.

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По набранным очкам Украина занимает второе место, необходимое для попадания в плей-офф за выход на ЧМ. Но по потерянным баллам идет на последней, пятой, строчке в своей группе.