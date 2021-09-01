"У збірної України мало хто може крикнути": зірковий захисник розібрав матч у Казахстані

Колишній футболіст національної команди Владислав Ващук вважає, що зараз в нашій збірній кожен грає сам за себе і Україні не вистачає лідера в обороні

Шевчук і Ващук обговорюють матч збірної України

Збірна України сьогодні в Нур-Султані зіграла внічию з Казахстаном у відбірковому матчі ЧС-2022.

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Проаналізував поєдинок колишній захисник національної команди Владислав Ващук .

"У мене відчуття, що багато футболістів не зрозуміли, що від них вимагається. Гра пішла по інерції. Ми в атаці впевнено себе почували, а в захисті – ні. Команда взагалі не грає в обороні. Нема лідера оборони, який буде нею керувати. крикнути де треба.

Раніше той же Барезі в Італії керував захистом голосом. У нас Лужний. Я прийшов в Динамо в 18 років, так він рік на мене кричав. А сьогодні в збірній України мало хто може крикнути. Багато хто боїться щось сказати.

Всі думають, що Караваєв винен, а винна вся оборона. М'яч летить по діагоналі близько секунди, де всі інші захисники? Чому не підстрахували? У нас кожен грає сам за себе, а програє команда" , – заявив Ващук.

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Свій наступний матч збірна України проведе 4 вересня в Києві проти лідера групи і діючих чемпіонів світу французів. Перший поєдинок завершився внічию – 1:1.

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