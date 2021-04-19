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Ювентус, Мілан і Інтер хочуть виключити із Серії А. Зірки критикують створення Суперліги

19 квітня, 16:05

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Іспанець Андер Еррера і німець Месут Озіл, які виступали за МЮ, Реал і Арсенал, висловилися проти нового турніру на захист Ліги чемпіонів

Новина про створення футбольної Суперліги багатьох шокувала. Однак в Європі досить швидко оговталися від несподіванки і перейшли до дій у відповідь. Дортмундська Боруссія, французький ПСЖ і португальський Порту вже відмовилися від запрошення в новий турнір.

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Тим часом, в Італії запропонували прибрати трьох "відщепенців" із Серії А. Видання Goal.com пише, що під час обговорення теми Суперліги на Апеннінах висловилися за дискваліфікацію Інтера, Мілана і Ювентуса. Серед найбільш активних прихильників покарання виявилися Кальярі й Аталанта українців Руслана Малиновського та Віктора Коваленка.

А незабаром свої думки стали висловлювати і знамениті гравці. З різкою критикою виступив колишній зірковий півзахисник Реала й Арсенала Месут Озіл. Німець з турецьким корінням зараз виступає за Фенербахче.

"Діти ростуть з мріями виграти Кубок світу і Лігу чемпіонів, а не якусь Суперлігу. Задоволення від великих матчів в тому, що вони проходять раз або два на рік, а не щотижня. Всім футбольним фанам дійсно важко все це зрозуміти".

А експівзахисник МЮ іспанець Андер Еррера, який в 2019 році перейшов в ПСЖ, назвав крадіжкою спробу створення нового турніру.

Дізнайтеся, чому Неймара та Мбаппе не буде в Суперлізі.

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Дивіться, як українець Малиновський приніс перемогу Аталанті над Ювентусом:

Всі подробиці в спецтемі Суперліга Європи

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футбол критика чемпіонат Італії Месут Озіл Андер Еррера Аталанта Суперліга футбольна
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