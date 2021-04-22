Ювентус і без голів Роналду розібрався з Пармою і обійшов Аталанту в чемпіонаті Італії

Туринська команда взяла три очки в дуелі з аутсайдером і піднялась на третє місце, а Кріштіану Роналду заробив жовту картку за претензії до судді

На цьому тижні деякі чемпіонати проводять відразу по два тури. В італійській Серії А команди продовжують битися за зону Ліги чемпіонів. Вчора ввечері свій хід зробив Ювентус, на власному полі здобувши вольову перемогу над Пармою. У склад у господарів повернувся зірковий португалець, хоча минулого тижня Роналду підкосила травма перед битвою з Аталантою за Лігу чемпіонів.

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Юве довелося попотіти, щоб впоратися з 19-ю командою турніру. Уругваєць Гастон Бругман навіть вивів гостей уперед, але все перевернув дубль бразильського захисника Алекса Сандро. Добив же Парму нідерландець Маттейс де Лігт – 3:1. А от Кріштіану, як не старався, голами не відзначився. Зате вкінці заробив жовту картку за суперечки з арбітром.

Після цієї вікторії підопічні Андреа Пірло піднялися на третє місце, обійшовши Аталанту. Правда, команда Маліновського зіграла на матч менше і сьогодні зустрінеться в столиці з Ромою. Дивіться огляд матчу в Турині:

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