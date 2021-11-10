Ярмоленко принизив Гармаша фінтом у збірній (відео)

Андрій Ярмоленко блиснув "бразильською" технікою на тренуванні – жертвою став його ексодноклубник Денис Гармаш

Ярмоленко прокинув м'яч Гармашу поміж ніг / Фото: Instagram

Забивалу з київського Динамо Дениса Гармаша оригінально прийняли в збірній України, куди він повернувся після тривалої перерви.

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Під час тренування у квадраті Денис опинився у ролі "собачки", що відбирає м'яч. Але коли він спробував запресингувати Андрія Ярмоленка, вінгер "Вест Гема" принизливо прокинув м'яч Гармашу між ніг фінтом, схожим на знамениту "рабону".

Роман Яремчук, який був поруч, у шоці від побаченого застиг на місці, а Сергій Сидорчук схопився за голову.

"Ти знімав?" – відразу з усмішкою запитав у оператора Ярмоленко, який згодом поділився відео цього моменту зі своїми підписниками у Instagram.

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"Радий знову бачити Гармаша у збірній", – написав Ярмоленко.

Чи не найбурхливішою в коментарях під цим відео виявилася реакція Артема Мілевського, який поставив безліч вогників і смайликів, що чадіють від сміху.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

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Нагадаємо, 11 листопада в Одесі збірна України зіграє товарняк з Болгарією, а 16-го числа на неї чекає вирішальний матч відбору ЧС-2022 з Боснією на її полі.

Щоправда, сьогодні стало відомо, що матч України з Боснією під загрозою

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