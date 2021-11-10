Ярмоленко унизил Гармаша финтом в сборной (видео)

Забивалу из киевского Динамо Дениса Гармаша оригинально приняли в сборной Украины, куда он вернулся после длительного перерыва.
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Во время тренировки в квадрате Денис оказался в роли "собачки", отбирающей мяч. Но когда он попытался запрессинговать Андрея Ярмоленко, вингер "Вест Хэма" унизительным образом пробросил мяч Гармашу между ног финтом, похожим на знаменитую "рабону".
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Находившийся рядом Роман Яремчук в изумлении от увиденного застыл на месте, а Сергей Сидорчук схватился за голову.
"Ты снимал?" – тут же с улыбкой спросил у оператора Ярмоленко, впоследствии поделившийся видео этого момента со своими подписчиками в Instagram.
"Рад снова видеть Гармаша в сборной", – написал Ярмоленко.
Чуть ли не самой бурной в комментариях под этим видео оказалась реакция Артема Милевского, поставившего множество огоньков и угорающих со смеху смайликов.
Напомним, 11 ноября в Одессе сборная Украины сыграет товарняк с Болгарией, а 16-го числа ее ждет решающий матч отбора ЧМ-2022 с Боснией на ее поле.
Правда, сегодня стало известно, что матч Украины с Боснией под угрозой.
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