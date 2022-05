Ярмоленко запросив на прощальний матч дітей-біженців

У 37-му турі чемпіонату Англії Вест Гем зіграв унічию з Манчестер Сіт - 2:2. Цей поєдинок став останнім для українського легіонера Андрія Ярмоленка. Після фінального свистка Ярмоленко попрощався із фанами англійського клубу.

А після матчу Андрій зустрівся з дітьми-біженцями з України, котрі дивилися за грою АПЛ на трибунах. Футболіст прийшов до них із купою подарунків.

Yarmolenko (якщо його final London Stadium appearance) met with Ukrainian refugee kids and gave them gifts following West Hams 2-2 draw v City pic.twitter.com/G8KZiUw2DH