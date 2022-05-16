Ярмоленко запросив на прощальний матч дітей-біженців

Український футболіст зустрівся у Лондоні з дітьми, які вимушено переїхали до Великобританії через війну в Україні

Ярмоленко зустрівся з дітьми після останнього матчу за Вест Гем / Фото: Колаж: Сьогодні

У 37-му турі чемпіонату Англії Вест Гем зіграв унічию з Манчестер Сіт - 2:2. Цей поєдинок став останнім для українського легіонера Андрія Ярмоленка. Після фінального свистка Ярмоленко попрощався із фанами англійського клубу.

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А після матчу Андрій зустрівся з дітьми-біженцями з України, котрі дивилися за грою АПЛ на трибунах. Футболіст прийшов до них із купою подарунків.

Yarmolenko (якщо його final London Stadium appearance) met with Ukrainian refugee kids and gave them gifts following West Hams 2-2 draw v City pic.twitter.com/G8KZiUw2DH - Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 15, 2022

30 червня у Ярмоленко закінчується контракт з лондонським клубом і в майбутньому сезоні він захищатиме кольори іншої команди.

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Андрій перейшов у Вест Гем улітку 2018 року. За трансфер українця боси клубу віддали дортмундській Борусії 20 млн євро. У складі "молотобійців" Ярмоленко зіграв 85 матчів, забив 13 м'ячів та віддав 7 результативних передач.

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