Ярмоленко пригласил на прощальный матч детей-беженцев

В 37-м туре чемпионата Англии Вест Хэм сыграл вничью с Манчестер Сити – 2:2. Этот поединок стал последним для украинского легионера Андрея Ярмоленко. После финального свистка Ярмоленко попрощался с фанами английского клуба.
А после матча Андрей встретился с детьми-беженцами из Украины, который смотрели за игрой АПЛ на трибунах. Футболист пришел к ним с кучей подарков.
Yarmolenko (after his final London Stadium appearance) met with Ukrainian refugee kids and gave them gifts following West Hams 2-2 draw v City pic.twitter.com/G8KZiUw2DH— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 15, 2022
30 июня у Ярмоленко заканчивается контракт с лондонским клубом и в будущем сезоне он будет защищать цвета другой команды.
Андрей перешел в Вест Хэм летом 2018 года. За трансфер украинца боссы клуба отдали дортмундской Боруссии 20 млн евро. В составе "молотобойцев" Ярмоленко сыграл 85 матчей, забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач.
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