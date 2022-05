Ярмоленко пригласил на прощальный матч детей-беженцев

В 37-м туре чемпионата Англии Вест Хэм сыграл вничью с Манчестер Сити – 2:2. Этот поединок стал последним для украинского легионера Андрея Ярмоленко. После финального свистка Ярмоленко попрощался с фанами английского клуба.

А после матча Андрей встретился с детьми-беженцами из Украины, который смотрели за игрой АПЛ на трибунах. Футболист пришел к ним с кучей подарков.

Yarmolenko (after his final London Stadium appearance) met with Ukrainian refugee kids and gave them gifts following West Hams 2-2 draw v City pic.twitter.com/G8KZiUw2DH