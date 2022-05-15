28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
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Команда Ярмоленко поставила подножку МанСити в борьбе за чемпионство

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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15 мая, 19:21
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"Молотобойцы" закрутили чемпионскую интригу в АПЛ до максимума, сыграв вничью 2:2 с Манчестер Сити
Вест Хэм отобрал очки у Манчестер Сити в "украинском дерби"
Вест Хэм отобрал очки у Манчестер Сити в "украинском дерби" / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 15 мая, в Лондоне состоялся матч 37-го тура АПЛ, в котором встречались Вест Хэм и Манчестер Сити. Команда Гвардиолы всего на три балла опережает Ливерпуль, поэтому терять очки с "молотобойцами" не входило в их планы.

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Но подопечные Дэвида Мойеса сумела преподнести сюрприз "горожанам". Уже по окончании первого тайма, благодаря дублю Боуэна, Вест Хэм вел в счете 2:0.

Во втором тайме Джек Грилиш вернул интригу в поединок. В организации этого гола непосредственное участие принял Александр Зинченко. Украинец навесил в штрафную Вест Хэма, где мяч отскочил к Грилишу, а тот рикошетом отправил мяч в сетку ворот соперника.

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МанСити восстановили паритет в матче благодаря автоголу защитника "молотобойцев" Цоуфала. За четыре минуты до конца встречи "горожане" могли вырвать победу, но Рияд Марез не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Украинский защитник МанСити Александр Зинченко сыграл за "горожан" весь поединок, а его партнер по сборной Андрей Ярмоленко появился на поле лишь на пятой добавленной арбитром минуте. Вполне возможно, что Дэвид Мойес дал возможность украинцу попрощаться с фанами Вест Хэма, поскольку летом Ярмоленко покинет клуб.

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АПЛ. 37-й тур

Вест Хэм – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Боуэн, 24, 45 – Грилиш, 49, Цоуфал, 69 (автогол)

Нереализованный пенальти: Марез, 86.

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Лансини (Нобл, 77), Соучек, Райс, Форнальс (Джонсон, 90+2), Антонио (Ярмоленко, 90+5), Боуэн.

Манчестер Сити: Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Марез, Габриэл Жезус.

За тур до конца чемпионата МанСити набрал 90 очков, а у преследователя – Ливерпуля – 86 баллов (плюс игра в запасе). Команде Пепа Гвардиолы, чтобы завоевать титул АПЛ, необходимо 22 мая дома обыграть Астон Виллу.

Вест Хэм продолжает борьбу за Лигу Европы – 7 место, 56 очков.

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