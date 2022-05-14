Ливерпуль выиграл старейший трофей мира в сумасшедшей серии пенальти

Ливерпулю и Челси понадобилось 14 ударов, чтобы определить в чей клубный музей отправится Кубок Англии

Футболисты Ливерпуля с Кубком Англии / Фото: REUTERS

На "Уэмбли" сегодня Ливерпуль и Челси разыграли Кубок Англии. Основное и дополнительное время было без голов – 0:0.

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Обладатель титула решался в серии пенальти. После первых пяти ударов каждая из команд не забила по разу. Сесар Аспиликуэта (Челси) пробил в штангу, а удар Садио Мане (Ливерпуль) отбил вратарь.

Героем встречи стал голкипер мерсисайдцев, который отбил удар Мэйсона Маунта. А Константинос Цимикас забил решающий пенальти и принес Ливерпулю трофей.

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Челси – Ливерпуль – 0:0 (5:6)

1:0. Маркос Алонсо

Маркос Алонсо 1:1. Джеймс Милнер

Джеймс Милнер 1:1. Сесар Аспиликуэта (штанга)

Сесар Аспиликуэта (штанга) 1:2. Тьяго Алькантара

Тьяго Алькантара 2:2. Рис Джеймс

Рис Джеймс 2:3. Роберто Фирмино

Роберто Фирмино 3:3. Росс Баркли

Росс Баркли 3:4. Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд 4:4. Жоржиньо

Жоржиньо 4:4. Садио Мане (вратарь)

Садио Мане (вратарь) 5:4. Хаким Зиеш

Хаким Зиеш 5:5. Диогу Жота

Диогу Жота 5:5. Мэйсон Маунт (вратарь)

Мэйсон Маунт (вратарь) 5:6. Константинос Цимикас

Таким образом, мерсисайдцы стали победителями турнира впервые с 2006 года. Это восьмой Кубок Англии в клубном музее Ливерпуля. Вот года их побед – 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022.

Чаще Кубок Англии выигрывали лишь два клуба: Арсенал (14 раз) и Манчестер Юнайтед (12). По 8 трофеев еще у Челси и Тоттенхэма.

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Надо сказать, что Кубок Англии является старейшим из действующих футбольных соревнований в мире. Первый розыгрыш состоялся в сезоне 1871/72.