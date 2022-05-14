Ліверпуль виграв найстаріший трофей світу у божевільній серії пенальті

На "Уемблі" сьогодні Ліверпуль та Челсі розіграли Кубок Англії. Основний та додатковий час був без голів – 0:0.
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Володар титулу вирішувався у серії пенальті. Після перших п'яти ударів кожна команда не забила по разу. Сесар Аспілікуета (Челсі) пробив у штангу, а удар Садіо Мане (Ліверпуль) відбив воротар.
Героєм зустрічі став голкіпер мерсисайдців, який відбив удар Мейсона Маунта. А Костантінос Цімікас забив вирішальний пенальті та приніс Ліверпулю трофей.
Челсі – Ліверпуль – 0:0 (5:6)
- 1:0. Маркос Алонсо
- 1:1. Джеймс Мілнер
- 1:1. Сесар Аспілікуета (штанга)
- 1:2. Тьяго Алькантара
- 2:2. Рис Джеймс
- 2:3. Роберто Фірміно
- 3:3. Рос Барклі
- 3:4. Трент Александер-Арнольд
- 4:4. Жоржіньо
- 4:4. Садіо Мане (воротар)
- 5:4. Хакім Зієш
- 5:5. Діогу Жота
- 5:5. Мейсон Маунт (воротар)
- 5:6. Константінос Цімікас
Таким чином мерсисайдці стали переможцями турніру вперше з 2006 року. Це восьмий Кубок Англії у клубному музеї Ліверпуля. Ось роки їх перемог – 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022.
Найчастіше Кубок Англії вигравали лише два клуби: Арсенал (14 разів) та Манчестер Юнайтед (12). По 8 трофеїв ще у Челсі та Тоттенгема.
Треба сказати, що Кубок Англії є найстарішим із футбольних змагань у світі. Перший розіграш відбувся у сезоні 1871/72.