Первый супертрофей Украины! Как Динамо выиграло Кубок кубков (видео)

Подопечные Валерия Лобановского в финальном матче разгромили венгерский Ференцварош, дублем отличился Онищенко, еще один гол забил Блохин

Киевляне с еврокубковым трофеем / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня – историческая дата для украинского футбола. 47 лет назад киевское Динамо выиграло свой первый в истории еврокубок.

14 мая 1975 года в швейцарском Базеле Динамо в финале обыграло венгерский Ференцварош. К слову, недавно динамовцы отмечали годовщину второй победы в Кубке кубков.

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А в 1975-м в финале у киевлян мячи забивали Владимир Онищенко (дважды) и Олег Блохин.

Путь Динамо за трофеем:

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1/16 финала. Динамо – ЦСКА (Болгария) – 1:0, 1:0.

Динамо – ЦСКА (Болгария) – 1:0, 1:0. 1/8 финала. Динамо – Айнтрахт (Германия) – 3:2, 2:1.

Динамо – Айнтрахт (Германия) – 3:2, 2:1. 1/4 финала. Динамо – Бурсаспор (Турция) – 1:0, 2:0.

Динамо – Бурсаспор (Турция) – 1:0, 2:0. 1/2 финала. Динамо – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – 3:0, 1:2.

Динамо – ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – 3:0, 1:2. Финал. Динамо – Ференцварош (Венгрия) – 3:0.

В составе киевского Динамо образца 1975 года играли: Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Стефан Решко, Виктор Колотов, Виктор Маслов, Владимир Веремеев, Евгений Рудаков, Леонид Буряк, Олег Блохин, Сергей Кузнецов, Владимир Трошкин, Виктор Матвиенко, Владимир Мунтян, Владимир Онищенко.

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