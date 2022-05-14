Перший супертрофей України! Як Динамо виграло Кубок кубків (відео)

Підопічні Валерія Лобановського у фінальному матчі розгромили угорський Ференцварош, дублем відзначився Онищенко, ще один гол забив Блохін

Кияни з єврокубковим трофеєм

Сьогодні – історична дата для українського футболу. 47 років тому київське Динамо виграло свій перший в історії єврокубок.

14 травня 1975 року у швейцарському Базелі Динамо у фіналі обіграло угорський Ференцварош. До речі, нещодавно динамівці відзначали річницю другої перемоги у Кубку кубків.

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А 1975-го у фіналі у киян м'ячі забивали Володимир Онищенко (двічі) та Олег Блохін.

Шлях Динамо за трофеєм:

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1/16 фіналу. Динамо – ЦСКА (Болгарія) – 1:0, 1:0.

Динамо – ЦСКА (Болгарія) – 1:0, 1:0. 1/8 фіналу. Динамо – Айнтрахт (Німеччина) – 3:2, 2:1.

Динамо – Айнтрахт (Німеччина) – 3:2, 2:1. 1/4 фіналу. Динамо – Бурсаспор (Туреччина) – 1:0, 2:0.

Динамо – Бурсаспор (Туреччина) – 1:0, 2:0. 1/2 фіналу. Динамо – ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – 3:0, 1:2.

Динамо – ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – 3:0, 1:2. Фінал. Динамо – Ференцварош (Угорщина) – 3:0.

У складі київського Динамо зразка 1975 року грали: Михайло Фоменко, Анатолій Коньков, Стефан Решко, Віктор Колотов, Віктор Маслов, Володимир Веремєєв, Євген Рудаков, Леонід Буряк, Олег Блохін, Сергій Кузнєцов, Володимир Трошкін, Віктор Матвієнко, Володимир Мунтян, Володимир Онищенко .

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