Команда Ярмоленка поставила підніжку МанСіті у боротьбі за чемпіонство

"Молотобійці" закрутили чемпіонську інтригу в АПЛ до максимуму, зігравши внічию 2:2 з Манчестер Сіті

Вест Гем відібрав очки у Манчестер Сіті в "українському дербі" / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У неділю, 15 травня, у Лондоні відбувся матч 37-го туру АПЛ, у якому зустрічалися Вест Гем та Манчестер Сіті. Команда Гвардіоли лише на три бали випереджає Ліверпуль, тому втрачати очки з "молотобійцями" не входило до їхніх планів.

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Але підопічні Девіда Мойєса зуміла зробити сюрприз "городянам". Вже після закінчення першого тайму, завдяки дублю Боуена, Вест Гем вів у рахунку 2:0

У другому таймі Джек Гріліш повернув інтригу до поєдинку. В організації цього голу безпосередню участь взяв Олександр Зінченко. Українець навісив у штрафний майданчик Вест Гема, де м'яч відскочив до Гриліша, а той рикошетом відправив м'яч у сітку воріт суперника.

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МанСіті відновили паритет у матчі завдяки автоголу захисника "молотобійців" Цоуфала. За чотири хвилини до кінця зустрічі "міщани" могли вирвати перемогу, але Ріяд Марез не зумів реалізувати одинадцятиметровий.

Український захисник МанСіті Олександр Зінченко зіграв за "городян" весь поєдинок, а його партнер зі збірної Андрій Ярмоленко з'явився на полі лише на п'ятій доданій арбітром хвилині. Цілком можливо, що Девід Мойес дав можливість українцю попрощатися з фанами Вест Хема, оскільки влітку Ярмоленко покине клуб.

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АПЛ. 37-й тур

Вест Гем – Манчестер Сіті – 2:2

Голи: Боуен, 24, 45 – Гриліш, 49, Цоуфал, 69 (автогол)

Нереалізований пенальті: Марез, 86

Вест Хем: Фабіаньскі, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуелл, Лансіні (Нобл, 77), Соучек, Райс, Форнальс (Джонсон, 90+2), Антоніо (Ярмоленко, 90+5), Боуен.

Манчестер сіті: Едерсон, Жоау Канселу, Фернандіньо, Лапорт, Зінченко, де Брюйне, Бернарду Сілва, Родрі, Гриліш, Марез, Габріел Жезус.

За тур до кінця чемпіонату МанСіті набрав 90 очок, а у переслідувача Ліверпуля 86 балів (плюс гра в запасі). Команді Пепа Гвардіоли, щоб здобути титул АПЛ, необхідно 22 травня вдома обіграти Астон Віллу.

Вест Гем продовжує боротьбу за Лігу Європи – 7 місце, 56 очок.