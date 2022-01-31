Яремчука виставили на продаж: українець може перейти в клуб до синка Шевченка

Португальська Бенфіка останнім днем зимового трансфертного вікна виставила на продаж українського нападника Романа Яремчука. "Орли" сподіваються виручити від трансферу 17 мільйонів євро

Яремчук може стати одноклубником Миколенка / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Головним претендентом на українця називають англійський Евертон, де вже виступає інший наш земляк Віталій Миколенко.

Про це повідомляє Correio da Manhã.

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У Бенфікі залишилися незадоволені грою Яремчука, який прийшов у команду лише минулого літа з Гента за 17 мільйонів євро. За півроку Роман провів 29 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та зробив 5 результативних передач.

До речі, влітку Яремчук та Миколенко потрапили у скандал після спільного фото з російським репером Бастою, який свого часу підтримав російську агресію та незаконну окупацію Кримського півострова

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Навіщо Евертону Яремчук

Залишається відкритим питання, де збираються використовувати Яремчука в Евертоні, адже у складі є дорогі центральні нападаючі Рішарлісон (55 млн євро) та Домінік Калверт-Льюїн (45 млн євро).

Щоправда, результативністю вони не відрізняються, адже найкращим бомбардиром команди у сезоні є лівий вінгер Демарай Грей, на рахунку якого 5 м'ячів.

І головне питання, хто дав добро на трансфер, адже на даний момент Евертон не має головного тренера. Поки що роль виконувача обов'язків виконує Данкан Фергюсон, а в ЗМІ повідомляють, що незабаром команду має очолити Френк Лемпард.