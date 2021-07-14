"Соромно за таких футболістів збірної!" Яремчук і Миколенко потрапили в скандал через фото з Бастою

На відпочинку в Туреччині гравці української національної команди зробили знімок з російським репером, який підтримав агресію РФ щодо України і окупацію Криму

Яремчук і Миколенко з Бастою / Фото: Instagram

Футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук потрапили в скандал, на відпочинку в Туреччині зробивши спільне фото з російським репером Бастою, який свого часу підтримав російську агресію і незаконну окупацію Кримського півострова.

Фото з репером, який недавно гастролював в Україні після зняття з нього заборони на в'їзд, опублікував у себе в сторіз Миколенко.

На цей знімок, серед інших, гнівно відреагував активіст Сергій Стерненко.

"Соромно за таких футболістів збірної, – написав Стерненко у себе в Facebook. – Миколенко та Яремчук виклали фото із Вакуленком "Бастою", який відзначився гастролями в окупованому Криму, участю у пропагандистських заходах на підтримку його окупації та нападом його охорони в Києві за питання українця про Крим. Може Яремчук і Миколенко не в курсі, що на країну, за яку вони виступають, напала росія і постійно вбиває українців? Ну дякуємо, що хоч з російськими солдатами не фотографуються поки"

Віталій Миколенко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

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Нагадаємо, перед Євро скандал викликав плейлист збірної України, в якому, зокрема, був заборонений росіянин Моргенштерн.

Правда, пізніше плейлист був почищений від російських пісень.