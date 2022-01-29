Друг Шеви стане новим наставником Миколенка

Англійський Евертон визначився із новим головним тренером. Найближчим часом команду має очолити легендарний гравець Челсі Френк Лемпард

Лемпард очолить Евертон / Фото: Getty Images

До числа претендентів також входили Вітор Перейра і Дункан Фергюсон, який зараз керує командою як виконувач обов'язків.

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Але врешті-решт керівництво "ірисок" вирішило зупинити свій вибір на Лемпарді, пише журналіст Ніколо Скіра.

Найкращі роки кар'єри як футболіст Лемпард провів у Челсі, де грав разом із нашим Андрієм Шевченком.

А ось тренерського досвіду у нього не так уже й багато. У 2018-2019 роках він тренував Дербі Каунти, вивівши клуб у плей-офф Чемпіоншипу, а з 2019 до 2021 року очолював Челсі.

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Можливо дружба з Шевченком сприятиме тому, що англієць більше довірятиме Віталію Миколенко. Поки що українець випав з обойми Евертона.

Раніше ми писали, що Миколенко передав нефартовий номер Усику. Гравець Евертона та чемпіон світу з боксу влаштували обмін подарунками, у Миколенка тепер є боксерська рукавичка, а у Усика футболка ліверпульського клубу.