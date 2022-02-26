Нібито від'їзд Суркісів: відео та коментарі

Автор скандального відео стверджує, що брати Суркіси залишають Україну. Але журналіст, відзначений у ролику, стверджує, що це – фейк

Суркіси залишаються в Україні - каже Бурбас / Фото: Та то Таке

У Мережі з'явилося відео, як власники київського Динамо Григорій та Ігор Суркіси нібито залишають Україну – у зв'язку з війною з боку Росії, що дісталася столиці нашої країни.

Відео оприлюднило Tatotake.

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Брати нібито Суркіси були помічені на заправці у місті Дубно Рівненської області – разом із сім'єю та охороною. Залишивши заправку, вони, судячи з відео, трасою Київ-Чоп попрямували у бік Львова. Автор відео в TikTok сказав, що Суркіси поїхали до кордону.

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На відео було відзначено журналіста Ігоря Бурбаса.

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Але при цьому сам Бурбас вже заявив: це відео – фейк.

"Друзі! Українці! Колеги! Побратими! Зараз не час фальшивих сенсацій і дешевого хайпу. Відео, на якому мене позначено – абсолютний фейк. В Дубно мене цими днями не було. З країни я теж не тікав і збираюсь залишатися в Україні до переможного дня!" – написав на своїй сторінці у Telegram Ігор Бурбас.

"Брати Суркіси теж не покидають країну. Тож і це дезінформація від автора відео. Першу добу власники "Динамо" провели у власному будинку, потім перемістилися на клубну базу, а сьогодні змінили дислокацію, вирушивши на захід країни. Точне місцезнаходження не називатиму в міркуваннях безпеки", – сказав Бурбас.